В Казани для школьников и студентов создали telegram-канал «Пушкинской карты»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для школьников и студентов Казани создали telegram-канал о событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Об этом сообщается на сайте КФУ.

С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тысяч рублей. Молодые люди до 23 лет могут посетить театры, филармонии, музеи, концерты и кинотеатры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта начальник Управления культуры города Азат Абзалов сообщал, что в Казани «Пушкинская карта» есть почти у 8 тысяч школьников. В рамках проекта в учреждениях культуры прошла 1 тысяча мероприятий, на которые продали 100 тысяч билетов. Всего в столице Татарстана проживают 90 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.



В конце марта министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила создать в республике альтернативу «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет — «Карту Тукая». По ней также предлагается посещать музеи и театры.



Татьяна Леухина