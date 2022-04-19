В ДУМ Татарстана сообщили о понижении размеров нисабов закята и фитра

По состоянию на 19 апреля текущего года нисаб для выплаты фитра понижен до 38 675 рублей, закята — до 426 275 рублей. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

Причиной корректировки является высокая волатильность стоимости золота и серебра. О новых значениях нисабов ДУМ республики будет информировать по мере изменений на официальном сайте. Отмечается, что размеры фитр-садака и фидии остаются прежними.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 15 апреля размер нисаба для выплаты фитр-садака составлял 39 865 рублей, для выплаты закята — 439 110 рублей. В марте эти показатели были установлены в размере 58 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно.

Диана Жиленкова