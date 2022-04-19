В Казани 22 апреля ограничат движение на улице Кремлевской

Фото: Максим Платонов

В Казани в пятницу, 22 апреля, ограничат движение на улице Кремлевской. В этот день в городе пройдет 80-я легкоатлетическая эстафета.

С 12.00 до 17.00 полностью перекроют движение автомобилей по ул. Кремлевской на участке от улицы Профессора Нужина до площади Первого мая. Недоступен для движения будет и проезд Шейнкмана в Казанском кремле, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: мэрия Казани

В 80-й легкоатлетической эстафете будут участвовать школьники, студенты, медработники, ветераны легкой атлетики и другие казанцы. Запланирован также благотворительный забег «Добрая Казань».



Напомним, в городе временно ограничено движение по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией аварийного участка третьего северного коллектора.



Татьяна Демина