В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской

В Казани временно ограничено движение по улице Чистопольской. Об этом сообщили в мэрии города.

По 15 августа для транспортного и пешеходного движения будет закрыт участок возле домов №10/8, 12, 14, 16/15, 20/12, 22, 26, 28. Кроме того, с 30 апреля по 1 мая движение будет ограничено по ул. Меридианной, возле дома №28 по ул. Чистопольской.

Отмечается, что это связано с реконструкцией аварийного участка третьего северного коллектора. Его протяженность составляет 2 км. Работы будут проходить в три этапа, а завершить их планируется до конца текущего года.



На первом этапе отремонтируют участок протяженностью 760 погонных метров по улице Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко), на втором этапе — участок в 850 погонных метров по проспекту Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Амирхана), на третьем — участок в 700 погонных метров по улице Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

МУП «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора 17 февраля. За десять лет на нем произошел 41 провал, из которых за 2021 год и январь 2022 года — 26. На работы по инвестпрограмме «Водоканала» выделят 1,6 млрд рублей.



Максим Кокунин