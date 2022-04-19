Исследование: у почти 90% татарстанцев зарплаты ниже платежей по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Казани

Фото: Максим Платонов

Эксперты подсчитали, что в Татарстане более чем у 86% жителей зарплаты ниже расчетных платежей по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Казани при текущей процентной ставке. Аналогичная ситуация и в Крыму, сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.

Еще у 66% татарстанцев зарплаты ниже ипотечного платежа за однокомнатную квартиру в Казани. Обогнали республику по этому показателю Крым (70%) и Санкт-Петербург (67%). Платежи по ипотеке за «однушку» выше зарплат оказались и для 65% москвичей, и для 61% жителей Краснодарского края.

Как объясняли аналитики, наибольшая доля граждан, чей заработок ниже ипотечного платежа, характерна для российских регионов, где жилье дорогое, а средняя номинальная зарплата находится на низком уровне, пишет «РИА Новости».



Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в целом по России средний ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру составляет примерно 42 тысячи рублей, за двухкомнатную — 56,9 тысячи, подсчитали в АКРА. Тем временем ключевая ставка Центробанка с 11 апреля равна 17%. По словам аналитиков, после ее снижения с 20% ежемесячный платеж уменьшился примерно на 4,7 тысячи рублей для «однушек» и почти на 6,3 тысячи — для двухкомнатных квартир.

По данным Национального бюро кредитных историй, в Татарстане в феврале 2022 года зафиксировали самый большой рост среднего размера выданных ипотечных кредитов среди российских регионов. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го этот показатель увеличился на 62,4% и составил 3,7 млн рублей.



Татьяна Демина