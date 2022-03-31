За год в Татарстане средний размер выданных ипотечных кредитов увеличился на 62,4%

В феврале самый большой рост среднего размера выданных ипотечных кредитов среди российских регионов был зафиксирован в Татарстане. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 62,4% и составил 3,7 млн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наибольший рост среднего размера выданных ипотечных кредитов также отмечается в Краснодарском крае (+60,7%), Ленинградской области (+ 47,3%), Алтайском крае и Саратовской области (по 46,6%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России средний размер ипотечных кредитов в феврале, по сравнению с январем 2022 года, поднялся на 4,2% и составил 4 млн рублей. В годовом выражении рост составил 39,4%.

Самые большие средние размеры выданных ипотечных кредитов в феврале 2022 года зарегистрировали в Москве (8,04 млн), Московской области (6,27 млн), Санкт-Петербурге (5,26 млн), Ленинградской области (4,74 млн) и Приморском крае (4,48 млн).

По итогам 2021 года в Татарстане объем ипотечного портфеля составил 347,6 млрд рублей. За этот период жители республики взяли почти 68 тысяч ипотечных кредитов, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%. На прошлой неделе с данной инициативой выступил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Диана Жиленкова