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Henkel объявил о продолжении производственной и операционной деятельности в России

17:46, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Henkel объявил о продолжении производственной и операционной деятельности в России
Фото: henkel.ru

Немецкий концерн по производству косметики и бытовой химии Henkel продолжает свою производственную и операционную деятельность на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Делается это, чтобы обеспечить российских потребителей товарами первой необходимости, куда входят продукты хозяйственной и личной гигиены. Отмечается, что офисы, заводы и их сотрудники работают в штатном режиме в России.

Накануне Henkel объявил, что останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Помимо этого, прекращается реклама в государственных медиа и отменяется вся спонсорская деятельность в РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Промышленность

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