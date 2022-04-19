Исследование: 22% респондентов хотели бы построить семью в Казани

22% респондентов исследования среди пользователей сайта по поиску работы хотели бы построить семейную жизнь в Казани. По данному показателю столица Татарстана заняла шестое место в рейтинге среди городов страны, сообщает сервис «Работа.ру».



Согласно результатам опроса, Казань привлекает россиян низким уровнем стресса и суеты (49%), образовательными возможностями для детей (45%) и карьерными условиями (39%).

Фото: realnoevremya.ru

Возглавила рейтинг Москва — этот город выбрали 41% респондентов. За ним следуют Сочи (36%), Санкт-Петербург (34%), Краснодар (33%) и Калининград (25%). Также участники опроса выбирали такие города, как Екатеринбург (18%), Иркутск (16%) и Новосибирск (13%).

В этом месяце Казань признали одним из самых комфортных российских городов-миллионников согласно индексу качества городской среды Минстроя России. В список также попали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. А в перечень городов с населением от 250 тысяч до 1 млн вошли Тюмень, Краснодар, Калининград и Чебоксары.

Диана Жиленкова