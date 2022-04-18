В Челнах арестовали мужчину, который убил коллегу и отрезал ему палец для разблокировки смартфона

Следственные органы СК России по Татарстану предъявили 48-летнему челнинцу обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 10 апреля мужчина позвонил 26-летнему коллеге по работе и встретился с ним в промышленной зоне города. Он попросил у знакомого в долг денег, поскольку знал, что тот продал старый автомобиль и планировал купить новый. Мужчина отказался, после чего они пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Пострадавший умер на месте. Спрятав тело, обвиняемый забрал у него смартфон, а также отрезал у погибшего палец, чтобы разблокировать мобильное устройство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На следующий день он от имени погибшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет, после этого обналичил имевшиеся на счету потерпевшего 37 тысяч рублей.

12 апреля тело потерпевшего обнаружили рабочие «Горзеленхоза». 16 апреля злоумышленника задержали. Причастность к совершению преступления он признал. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Бугульме задержали троих местных жителей, которых заподозрили в убийстве 46-летней женщины — ее тело обнаружили 14 апреля в реке Бугульминке с признаками утопления и переломами ребер. В числе задержанных — 17-летний подросток.



Татьяна Леухина