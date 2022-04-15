В Бугульме задержали трех подозреваемых в убийстве женщины — в их числе 17-летний подросток

В Бугульме задержали троих местных жителей, которых заподозрили в убийстве 46-летней женщины — ее тело обнаружили 14 апреля в реке Бугульминке с признаками утопления и переломами ребер. В числе задержанных — 17-летний подросток, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, один из злоумышленников состоял в близких отношениях с потерпевшей. Между ними случился конфликт, после которого он избил потерпевшую, а затем с сообщниками вывез на реку, где ее утопили.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Трагедия произошла накануне у села Чирпы Лаишевского района Татарстана. Автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет, расстрелял неизвестный мужчина. По факту убийства и покушения возбуждено уголовное дело.

Маргарита Головатенко