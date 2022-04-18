В Казани двое рабочих погибли после употребления наркотиков — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих одного из казанских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

По данным ведомства, утром 16 апреля текущего года в помещении цеха предприятия, расположенного по улице Лебедева, обнаружили тела 29-летнего и 33-летнего рабочих с признаками отравления неустановленным веществом. Также с симптомами отравления доставили в больницу 28-летнего рабочего.

Фото: realnoevremya.ru

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, незадолго до трагедии рабочие употребили наркотики. Изъятые с места происшествия свертки отправили на экспертизу.

Также сегодня сообщалось, что в городе 20-летний строитель погиб от удара током, когда работал «болгаркой». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Диана Жиленкова