Балтийская таможня пресекла ввоз контрафактных запчастей с логотипом КАМАЗа

Балтийская таможня задержала контейнер с масляными и топливными фильтрами, на которых были нанесены товарные знаки KAMAZ. Они были похожи на логотип, принадлежащий КАМАЗу, сообщает пресс-служба компании.



Всего в контейнере находились 1 078 фильтров на сумму 3,6 млн рублей. Получателем ввозимого контрафакта значилось ООО «МАК КОМ». Компания располагается в Выборге Ленинградской области.

Фото: realnoevremya.ru

— Согласно экспертному заключению ЦЭКТУ Санкт-Петербурга, было установлено, что обозначения, размещенные на представленных образцах товара, сходны до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками №48464, 82555, 35, 36, правообладателем которых является ПАО «КАМАЗ», — говорится в заявлении челнинской компании.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек ООО «МАК КОМ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Изъятые товары подлежат уничтожению.

На прошлой неделе стало известно, что «Ростех» локализует двигатель для КАМАЗа. Как рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов, мощность нового шестицилиндрового двигателя составит от 400 до 500 лошадиных сил. Он отметил, что к 2023 году челнинская компания планирует выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5.

Диана Жиленкова