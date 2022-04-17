Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Оказались заблокированы аккаунты ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.
Такие шаги в отношении российских СМИ нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».
В начале апреля Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ». Ранее ведомство заявляло, что не будет блокировать YouTube, если хостинг начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов.
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