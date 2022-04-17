Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Оказались заблокированы аккаунты ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.

Фото: pixabay.com

Такие шаги в отношении российских СМИ нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».

В начале апреля Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ». Ранее ведомство заявляло, что не будет блокировать YouTube, если хостинг начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов.



Татьяна Леухина