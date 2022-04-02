Роскомнадзор назвал условия, при которых не будет вводить новые меры против YouTube

Роскомнадзор не будет вводить новые меры против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Также площадке необходимо начать удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов, пишет «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

В Роскомнадзоре отметили, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ — как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Не сняты ограничения с RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других.

В конце марта YouTube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». В середине марта сообщалось, что YouTube планирует удалить контент о специальной военной операции России на Украине, нарушающий политику видеохостинга.



Татьяна Леухина