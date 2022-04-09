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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к youtube-каналу «Дума ТВ»

13:42, 09.04.2022
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к youtube-каналу «Дума ТВ»
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ», ранее заблокированному на видеохостинге YouTube, сообщает RT.

В ведомстве отметили, что блокировка youtube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. Роскомнадзор потребовал объяснить причину примененных ограничений.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сегодня заявил, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала «Дума ТВ» на YouTube доказательством нарушений США прав и свобод граждан.

Фото: realnoevremya.ru

7 апреля Роскомнадзор заявил о применении к американской компании Google «мер понуждения информирующего и экономического характера» из-за нарушений российского законодательства. По данным Роскомнадзора, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тысяч запрещенных российским законодательством материалов.

Маргарита Головатенко
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