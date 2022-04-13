Следком возбудил уголовные дела по фактам пыток российских военных

Фото: Максим Платонов

Следком возбудил уголовное дело по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине, сообщили в СК России.



Военные следственные органы СК России возбудили дела в отношении неустановленных лиц по пп. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

После завершения боевых действий обнаружили тела четырех убитых военнослужащих со следами пыток и истязаний. Эксперты заключили, что телесные повреждения были получены ими при жизни. Факты истязаний свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлой недели председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, причастных к совершению преступления в отношении российского военнослужащего. По данным СК, в описании к опубликованному одним журналистом фото сообщалось, что российского военного сожгли украинские националисты. Перед смертью его пытали и жестоко издевались.

Маргарита Головатенко