Следком России устанавливает данные наемников, причастных к боевым действиям на стороне Украины

Следственный комитет России устанавливает данные иностранных граждан, которые участвуют в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Министерства обороны России, киевский режим привлек 6 824 иностранных наемника из 63 государств. Следком принимает во внимание все сведения при расследовании уголовных дел, чтобы дать уголовно-правовую оценку действиям иностранных наемников, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как сообщили сегодня в Минобороны России, наибольшее число иностранных наемников, 1 717 человек, на Украину прибыло из Польши. Еще примерно 1,5 тысячи человек приехали из США, Канады и Румынии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова