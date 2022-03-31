«Синтез УОР» обыграл «Штурм-2002»

Казанский «Синтез УОР» в третьем поединке серии в Рузе против «Штурма-2002» победил со счетом 13:12. Ватерполисты из столицы Татарстана будут бороться за 5-е место чемпионата России.

Поначалу «Синтез УОР» держал преимущество, однако во второй половине игры казанские спортсмены растеряли его. Основное время матча завершилось ничьей, 9:9. Серия пенальти завершилась победой казанской команды со счетом 4:3.

В борьбе за 5-е место чемпионата России «Синтез УОР» сыграет против ЦОП Москомспорта. Первый матч из серии пройдет 5 апреля в Москве.

Недавно казанский «Синтез» в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории выиграл звание чемпиона страны по водному поло. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова