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Никита Нагорный завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях на перекладине

13:37, 03.08.2021
Никита Нагорный завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях на перекладине
Фото: vk.com/olympic_russia

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях на перекладине.

Первое место занял японский спортсмен Дайки Хашимото — 15,066, вторым стал хорват Тин Србич — 14,900. Россиянин получил за свое выступление 14,533 балла.

Напомним, ранее Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье у мужчин.

Спорт
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