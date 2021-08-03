Никита Нагорный завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях на перекладине
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях на перекладине.
Первое место занял японский спортсмен Дайки Хашимото — 15,066, вторым стал хорват Тин Србич — 14,900. Россиянин получил за свое выступление 14,533 балла.
Напомним, ранее Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье у мужчин.Спорт
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