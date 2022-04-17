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Минкультуры Татарстана закупит книги для казанских библиотек на 4 млн рублей

11:44, 17.04.2022 4
Минкультуры Татарстана закупит книги для казанских библиотек на 4 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство культуры Татарстана объявило три тендера на поставку книг. В общей сложности на эти цели предусмотрели 4 млн рублей.

В качестве получателя указаны казанские учреждения: Централизованная библиотечная система, Республиканские юношеская и детская библиотеки. Срок поставки — до 31 июля текущего года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Указаны такие авторы, как Сергей Климкович, Эдуард Веркин, Люси Хеммен, Рэй Брэдбери, Самуил Маршак, Льюис Кэрролл, Александр Куприн, Николай Гоголь и другие, изданные в 2020—2022 годах.

В июле прошлого года Минкультуры объявило тендер на закупку книг для библиотек на 5 млн рублей. В список вошли более 1,9 тысячи наименований. Год издания книг — 2018—2021.

Диана Жиленкова
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    У меня дома библиотека осталась от отца. Куда книги эти можно сдать?
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    Анонимно 17 апр
    в любую библиотеку приходите и сдаёте.
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    Анонимно 17 апр
    Библиотеки не берут книги, у них завал. Предложите людям по сходной цене. Например, 50-100 р за книгу.
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  • Анонимно 17 апр
    Библиотеки сами должны закупать книги в пределах отпущенных сумм.Нельзя им отгружать ненужные книги по усмотрению чиновника.
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