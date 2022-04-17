Минкультуры Татарстана закупит книги для казанских библиотек на 4 млн рублей
Министерство культуры Татарстана объявило три тендера на поставку книг. В общей сложности на эти цели предусмотрели 4 млн рублей.
В качестве получателя указаны казанские учреждения: Централизованная библиотечная система, Республиканские юношеская и детская библиотеки. Срок поставки — до 31 июля текущего года.
Указаны такие авторы, как Сергей Климкович, Эдуард Веркин, Люси Хеммен, Рэй Брэдбери, Самуил Маршак, Льюис Кэрролл, Александр Куприн, Николай Гоголь и другие, изданные в 2020—2022 годах.
В июле прошлого года Минкультуры объявило тендер на закупку книг для библиотек на 5 млн рублей. В список вошли более 1,9 тысячи наименований. Год издания книг — 2018—2021.
комментарии