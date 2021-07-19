Минкультуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей
Министерство культуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей. Средства выделены из республиканского и российского бюджетов. Тендер на поставку опубликован на портале госзакупок.
В перечне закупаемых книг более 1,9 тыс. наименований. Каждую из них необходимо поставить в пяти экземплярах. Год издания книг 2018—2021.
Их планируется разместить в пяти библиотеках в районах Татарстана:
- Кураловская сельская библиотека-филиал №11 (Верхнеуслонский район);
- Зеленорощинская сельская библиотека-филиал № 23 (Бугульминский район);
- Шеморданская сельская библиотека имени Назмиева Талгата Саматовича (филиал №1) (Сабинский район);
- Смаильский филиал №24 Балтасинской межпоселенческой Центральной библиотеки;
- Межпоселенческая центральная библиотека Нурлатского района.
Подать заявку на участие в тендере можно до 26 июля. Аукцион проведут 27 июля.
Напомним, в Казани для того, чтобы библиотеки были полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными, в этом году пересмотрят режимы их работы. Некоторые из них будут работать без выходных.
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