Минобороны: ВСУ размещают огневые точки в детсадах, школах и медучреждениях

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Националистические батальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях детских садов, школ и медицинских учреждений. Это грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Подобные случаи зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах Украины, передает «РИА Новости».



Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Также военное ведомство сообщило, что боевики теробороны Украины обстреляли гуманитарные коридоры на харьковском и запорожском направлениях.

Мезенцев отдельно отметил, что ВОЗ до сих пор не дала оценку тому, что украинские неонацисты используют медучреждения в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий.

Сегодня Минобороны России сообщило, что ПВО в районе Одессы сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники. Высокоточные ракеты поразили 15 объектов противника в районах семи населенных пунктов.



Потери ВСУ, нацгвардии Украины и иностранных наемников на 16 апреля составляют 23 367 человек. Потери украинской группировки в Мариуполе составили более 4 тысяч человек.



Татьяна Леухина