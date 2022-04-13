В столице Татарстана начался капремонт улицы Восход

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Московском районе Казани стартовал капитальный ремонт улицы Восход. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На этой улице планируют обновить асфальт и отремонтировать тротуары, нанести разметку, поменять световые опоры, оборудовать регулируемый пешеходный переход со светофором. Также здесь установят дорожные знаки и озеленят территорию, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В этом году запланирован и капремонт улицы Четаева в Ново-Савиновском районе Казани. На участке от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова протяженностью 380 метров обновят асфальт. В случае необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Диана Жиленкова