В столице Татарстана начался капремонт улицы Восход
В Московском районе Казани стартовал капитальный ремонт улицы Восход. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
На этой улице планируют обновить асфальт и отремонтировать тротуары, нанести разметку, поменять световые опоры, оборудовать регулируемый пешеходный переход со светофором. Также здесь установят дорожные знаки и озеленят территорию, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.
В этом году запланирован и капремонт улицы Четаева в Ново-Савиновском районе Казани. На участке от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова протяженностью 380 метров обновят асфальт. В случае необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.
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