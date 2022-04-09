В Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снизились в сравнении с началом марта

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сегодня на совещании в Доме правительства РТ рассказал, что в республике объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снизились по сравнению с началом марта, когда наблюдался максимальный ажиотаж. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По его словам, спрос на сахар и соль упал в 3,5 раза, на муку и рис — в три раза, на растительное масло — в 2,8 раза. Министр отметил, что анализ потоковых данных контрольно-кассовой техники, предоставляемых ФНС России, свидетельствует о стабилизации спроса на розничном продовольственном рынке.

Шагиахметов также сообщил, что Минпромторг республики вместе с муниципалитетами продолжает ежедневный мониторинг товарных запасов в торговых сетях. Глава Минэконома добавил, что объем основных товаров в магазинах и распределительных центрах является достаточным для удовлетворения спроса населения Татарстана.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ на прошлой неделе сообщал, что в Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снижаются. Сегодня утром жители Казани скупили сахар на сельхозярмарках до шести утра. Ажиотаж на ярмарках наблюдался также на молочную продукцию и овощи.



Дарья Акимова