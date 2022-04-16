Следком возбудил уголовное дело после нападения на россиян во время автопробега в Афинах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян в Греции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3 апреля текущего года в Афинах прошел автопробег в поддержку спецоперации России на Украине. Во время него неизвестные напали на автомобиль участников, где находились россияне, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом в руках. Злоумышленники разбили стекла машины и вырвали флаг из рук ребенка. Он получил телесные повреждения.



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Уголовное дело возбуждено по статьям о воспрепятствовании проведению шествия или участия в нем, побоях и умышленном повреждении имущества (ст.149, ст.116, ч.1 ст.167 УК РФ).



В последнее время акции в поддержку России проходят в ряде стран Европы. Например, накануне в Белграде организовали массовую акцию протеста «Не от моего имени», связанную с голосованием страны за выход российского государства из Совета ООН по правам человека.

Диана Жиленкова