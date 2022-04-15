В Белграде организовали массовую акцию в поддержку России

В сербском Белграде организовали массовую акцию протеста «Не от моего имени», связанную с голосованием страны за выход России из Совета ООН по правам человека. Организаторами стали «Народный патруль» Дамняна Кнежевича и «Образ» Младена Обрадовича.

В центре столицы возле памятника Николаю II собрались сотни горожан. Участники акции принесли плакаты, российские и сербские флаги, на некоторых были майки с символом «Z».

Во время акции звучали русские песни, включая «Когда мы были на войне». Местные жители стали перекрывать центральную улицу Краля Милана. Сотрудники полиции не препятствовали, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе Россия приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека. Резолюцию о приостановке участия страны в Совете приняла Генассамблея ООН. За нее проголосовали 93 государства, против выступили 24.

Диана Жиленкова