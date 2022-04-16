В Татарстане почти 60% сельскохозяйственных территорий заселены грызунами
В Татарстане заселено мышевидными грызунами 59,7% сельскохозяйственных территорий. Такие данные приводит республиканский филиал «Россельхозцентра».
За неделю специалисты обследовали 6,7 тысячи га сельскохозяйственных угодий. Мышевидные грызуны были обнаружены на территориях общей площадью 4 тысячи га.
Средняя численность мышевидных грызунов на озимых культурах составила пять жилых нор на 1 гектар. Максимальный показатель, 11 нор, выявлен в Апастовском районе республики.
На многолетних травах средняя численность составила 22 жилые норы на 1 гектар. В Азнакаевском районе зафиксировано 75 нор.
Жилые норы грызунов недавно нашли на Московском рынке в Казани. Об этом стало известно в результате экспертизы, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Татарстану. Поводом для проверки стала публикация материалов о замеченных на рынке крысах.
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