На Московском рынке Казани нашли жилые норы грызунов — он не отвечает требованиям санитарного законодательства

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Территория Московского рынка Казани не соответствует требованиям санитарного законодательства. Таковы результаты экспертизы, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Татарстану.

Ведомство после публикации материалов о замеченных на Московском рынке крысах провело на его территории санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Там обнаружили «следы жизнедеятельности грызунов, множество жилых нор». Кроме того, на территории рынка находится бытовой и строительный мусор.

— Управлением по данному факту будут направлены материалы в прокуратуру Казани для согласования проведения внеплановой проверки, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В марте 2022-го Московский рынок в Казани продали за 175 миллионов рублей. Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик». Деятельность компании — аренда и управление недвижимостью, деятельностью ресторанов.



Почти 10 лет назад город предлагал объект за четверть миллиарда, но покупателя не нашлось. Затем исполком Казани запросил уже 175 миллионов рублей. Само торговое предприятие впервые ушло в долги, взяв долгосрочный кредит, хотя в последние годы всю выручку съедали расходы на содержание разрушающегося рынка.

«Реальное время» в феврале сообщало, что рынок выставлен на продажу. Эксперты считают, что цена за рынок — адекватная. Вместе с тем будущего владельца предупреждали: покупателю придется вложить немало средств.



Татьяна Демина