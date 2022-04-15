В Минобороны России сообщили о предотвращении попытки националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС

Вооруженные силы России предотвратили попытку киевского националистического режима нанести ракетный удар по Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

— Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — приводит его слова ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские средства ПВО сбили в воздухе обе ракеты. Осколки одной из них упали на территорию города Новая Каховка в Херсонской области. Повреждены здания детского сада и жилые дома. Ранены женщина и ребенок, им оказали первую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Сегодня сенатор, замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов сообщил, что спецоперация на Украине довольно скоро завершится, Россия не собирается ее растягивать. Он отметил, что Запад продолжает поставлять на Украину вооружение, усугубляя ситуацию.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова