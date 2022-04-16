За сутки в Казани произошло 159 ДТП

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 159 ДТП. В девяти происшествиях есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешехода и пять столкновений. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали четырех водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у четырех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили пятерых граждан.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Чистопольском районе республики в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли шесть человек. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова