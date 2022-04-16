В Казани почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая — видео

Фото: скриншот видео

В Казани почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая. Возложить цветы к его могиле пришла вся татарская интеллигенция, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Почтили память поэта и в музее Тукая, который был открыт в 1986 году. Здесь находятся его фотографии, произведения и личные вещи. За год в музее бывают около 40 тысяч посетителей.

В прошлом году деятели культуры предложили установить в Казани мемориальный комплекс, посвященный стихотворению «Родной язык». Идею поддержал президент республики Рустам Минниханов. Ансамбль со строками на трех языках должен появиться возле Национальной библиотеки.



Недавно Управление культуры Набережных Челнов допустило ошибку в положении конкурса, посвященного творчеству Тукая. Школьникам и студентам предлагали оценить, как отражается тема Великой Отечественной войны в произведениях поэта. Однако он скончался еще в 1913 году.

Диана Жиленкова