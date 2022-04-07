Управление культуры Челнов допустило ошибку в положении конкурса о творчестве Тукая

Фото: Максим Платонов

Управление культуры Набережных Челнов допустило ошибку в положении конкурса, посвященного творчеству татарского народного поэта Габдуллы Тукая. В частности, школьникам и студентам предлагали оценить, как отражается тема Великой Отечественной войны в творчестве поэта. Однако он скончался еще в 1913 году.



Как объяснили организаторы конкурса, в положении допустили случайную опечатку. Документ разослали в образовательные учреждения на прошлой неделе. После обнаружения ошибки в текст внесли правки и отправили всем исправленный вариант, передает chelny-biz.ru.

— Произошла случайная опечатка в формулировке, когда составляли Положение о конкурсе. Мы хотели поднять важную тему, рассказать про тукаевское наследие в годы Великой Отечественной войны, но в итоге ошибка произвела обратный эффект, — рассказала директор художественной школы №1 Альбина Шайхулова.

На опечатку обратили внимание родители учащихся. Причем положение о конкурсе подписали начальник управления культуры города Румиль Карамиев и другие организаторы, в том числе руководители художественной школы №1.



Диана Жиленкова