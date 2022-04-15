В Минобороны России предупредили о готовящейся Киевом провокации на вокзале в Лозовой

Киевский режим готовит очередную провокацию для обвинения российских военнослужащих в преступлениях с массовым уничтожением мирного населения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, данная провокация подобна той, что произошла в Краматорске. Так, в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в городе Лозовая.

Фото: sledcom.ru

Как отметил Мизинцев, российские военные располагают оперативной доказательной базой о готовящихся преступлениях. Такое предупреждение объявлено в адрес стран Запада, в том числе США, передает ТАСС.



Неделю назад произошла ракетная атака по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны России опровергли причастность к ней российских войск. Данные заявления назвали в ведомстве провокацией.

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Диана Жиленкова