С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявили 742 природоохранных нарушения

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала старта санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено 742 нарушения. Общая сумма административных штрафов составила 107 тысяч рублей, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.



По данным ведомства, всего обнаружено 304 места несанкционированного размещения отходов, половина из них уже ликвидирована. С начала двухмесячника вывезено свыше 36 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметили в Минэкологии, в очистке территорий принимают участие более 26 тысяч человек и 481 единица спецтехники. К работам на автодорогах ежедневно привлечены 330 человек и 116 единиц спецтехники.

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля и продолжится до 31 мая. В рамках него проводится очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ, территорий частного жилого сектора и др.



Диана Жиленкова