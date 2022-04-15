Мединский стал наиболее высокооплачиваемым сотрудником в Кремле

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский стал самым высокооплачиваемым сотрудником в Кремле — за 2021 год он заработал 106,7 млн рублей. В его собственности есть земельный участок и два жилых дома. В пользовании находятся квартира, сарай и беседка.

Доход супруги Мединского за прошлый год составил 77,2 млн рублей. В ее собственности находятся земельный участок, квартира и восемь нежилых помещений. Также у нее есть автомобили Land Rover Range Rover и Range Rover Sport, следует из данных, опубликованных на сайте Кремля.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем доход президента страны Владимира Путина за 2021 год составляет 10,2 млн рублей. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заработал за этот период 14,5 млн рублей. Наибольший доход среди министров зарегистрирован у главы Минпромторга Дениса Мантурова — 704,6 млн рублей.

Диана Жиленкова