Доход Пескова в 2021 году составил 14,5 млн рублей

Доход пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за 2021 год составил 14,5 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Кремля.

В собственности Пескова находятся три квартиры, парковочное место, два земельных участка и жилой дом. Все они расположены в России. Представитель Кремля владеет двумя автомобилями Mercedes-Benz V250. Также в списке значатся Kia Ceed и снегоболотоход.

Фото: kremlin.ru

Доход супруги Пескова, Татьяны Навки, за 2021 год оценивается в 218,5 млн рублей. У нее есть два земельных участка и два жилых дома, три квартиры и одно машино-место. Она владеет автомобилями Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

Отмечается, что у сына Пескова есть квартира во Франции. Ее площадь составляет 180 кв. м.

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,2 млн рублей. Доход премьер-министра Михаила Мишустина составил 18,3 млн рублей. А глава Минпромторга Денис Мантуров в третий раз подряд задекларировал наибольший доход среди членов правительства страны — он заработал 704,6 млн рублей.

Диана Жиленкова