Глава Минпромторга РФ задекларировал наибольший доход среди членов кабмина

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он заработал за прошлый год 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Декларации опубликованы на сайте кабмина.

Его доход вырос почти на 143 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Тогда Мантуров заработал более 443,3 млн рублей. В собственности министра промышленности и торговли РФ — земельный участок, квартира, два гостевых дома, два хозяйственных здания и четыре машино-места. Вся эта недвижимость находится в России. Также имеется несколько автомобилей, в том числе «Лада Веста» и раритетный «Москвич-408». Супруга Мантурова заработала в минувшем году более 9,1 млн рублей.

Следом за Мантуровым идут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который задекларировал более 432,3 млн рублей, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с около 180 млн рублей дохода и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, доход которого в прошлом году достиг 157 млн рублей.

Отметим, что Чернышенко впервые декларирует свой доход в качестве члена правительства, до назначения в январе 2020 года он был гендиректором холдинга «Газпром-медиа».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заработал в 2019 году, еще на службе в московском правительстве, более 17,4 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, квартира. Также у его несовершеннолетнего ребенка в собственности имеется квартира.

Меньше всех за прошлый год заработал глава Минспорта Олег Матыцин, назначенный на эту должность в январе 2020 года. Согласно данным декларации, его прошлогодний доход составил 934 тыс. 725 рублей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров задекларировал за 2019 год почти 8,5 млн рублей, министр обороны РФ Сергей Шойгу — почти 12,6 млн, глава МВД Владимир Колокольцев — более 12,8 млн рублей.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин, возглавивший кабмин в январе, заработал 18,2 млн руб. в 2019 году, когда был главой ФНС России. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заработал 11 млн рублей.



Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей.

