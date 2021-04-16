Мантуров вновь задекларировал самый большой доход среди членов кабмина

Глава Минпромторга России Денис Мантуров второй год подряд декларирует наибольший личный доход по итогам 2020 года среди членов правительства. В прошлом году он заработал 740 млн рублей. Его супруга заработала 13,666 млн рублей.



В пресс-службе Минпромторга РФ пояснили, что при переходе на госслужбу, Мантуров продал часть активов, а другую передал в доверительное управление, которое осуществляется компанией «Сбер Управление Активами». В управлении этими активами министр не принимает участия, это — пассивный доход, пишет РБК.

Фото: wikimedia.org

В прошлом году Мантуров задекларировал более 586 млн рублей.



Второе место по доходам занял бывший генеральный директор «Аэрофлота», министр транспорта Виталий Савельев. За год он заработал 359,42 млн. Савельев — владелец нескольких квартир и земельных участков, автомобилей BMW X5 и Bentley Continental. У супруги министра годовой доход составил 35,6 млн рублей.

