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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гололедица и до +10 градусов

05:23, 16.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гололедица и до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +6—8 градусов, в Набережных Челнах +5—9 градусов, в Чистополе +7—9 градусов, в Буинске +6—10 градусов, а в Альметьевске +5—9 градусов.

Фото: Максим Платонов

Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Днем местами по республике ожидается небольшой дождь.

Несколько дней назад в Казани и Набережных Челнах прошла первая в этом году гроза. Соответствующими видеокадрами поделились очевидцы в социальных сетях. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь также прошел в Нижнекамске и Лаишево.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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