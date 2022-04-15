В 2021 году расходы бюджета Нижнекамского района составили 6,8 млрд рублей

Сегодня руководитель департамента по бюджету и финансам Нижнекамского района Татарстана Светлана Логинова на сессии районного и городского советов доложила об исполнении бюджетов за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба района.

Так, доходы бюджета района составили 6,7 млрд рублей, расходы — 6,8 млрд рублей, с дефицитом 39,039 млн рублей. Проект бюджета по Нижнекамску по доходам представлял 2,1 млрд рублей, по расходам — 2,8 млрд рублей, с профицитом 92,6 млн рублей.

По словам Логиновой, внесены изменения в бюджеты района и города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджет Нижнекамска на 2022 год по доходам составил 1,9 млрд рублей, по расходам — столько же. Отмечается, что он принят без дефицита. Расходы и доходы бюджета Нижнекамского района составили 6,6 млрд рублей. Дефицит также отсутствовал.

Фото: e-nkama.ru

Сегодня на сессии Казанской городской думы начальник финансового управления Ирек Мухаметшин рассказал о бюджете города на 2021 год. По его словам, Казань не успела потратить 1,5 миллиарда рублей.

Дарья Акимова