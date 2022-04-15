Главное о коронавирусе на 15 апреля: отмена норматива по тестам на COVID-19, 8 млрд рублей на выплаты медикам
В Татарстане провакцинировали более 2,5 миллиона человек
- По состоянию на 14 апреля в Татарстане от коронавируса провакцинировались 2 511 522 человека. Так, суточный прирост составил 766 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 123 человека. Повторную вакцинацию прошли 288 845 человек.
Около 40% россиян считают коронавирус серьезной проблемой
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования назальной вакцины против COVID-19 планируется начать через пару недель. По его словам, это исследование должно показать, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом.
- Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19. Отмечается, что внести изменение планируется в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного санитарного врача России от 16.10.2020 № 31. В настоящее время региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за 7 календарных дней.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжает финансирование специальных выплат, которые получают врачи и другой персонал, работающий с больными коронавирусом. Так, на страховые выплаты медикам, которые сами пострадали, заботясь о больных, дополнительно направляется более 3 млрд рублей. Еще свыше 2,5 млрд кабинет министров предусмотрел на выплаты сотрудникам стационарных социальных учреждений, и такая же сумма выделяется на специальные выплаты во II квартале медицинским работникам военных частей, МВД и противопожарной службы.
- По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), более трети россиян (39%) полагают, что пандемия коронавируса по-прежнему остается серьезной проблемой для страны. В свою очередь, каждый третий (35%) уверен, что пандемия COVID-19 в России фактически закончилась. Также по данным ФОМ, каждый пятый россиянин (21%) считает, что пандемия коронавируса никогда не была серьезной проблемой.
- Вакцина против коронавируса «Конвасэл», разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), может стать доступна для пожилых людей после завершения третьей фазы клинических исследований. Ранее сообщалось, что специалисты ФМБА разрабатывают план проведения третьей фазы исследований и пострегистрационные испытания планируются на конец лета.
- Также «Конвасэл» планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечникова в Никарагуа. Отмечается, что определенный интерес к вакцине «Конвасэл» уже проявлен потенциальными странами экспорта, но возможность регистрации и поставки препарата в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.
- Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что предпосылок для введения новых ограничений по коронавирусу в стране — нет. Он посоветовал людям из уязвимых групп населения соблюдать меры личной безопасности, в первую очередь использовать респираторы в общественных местах.
- Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе с начала года углубленную диспансеризацию после коронавируса прошли 32 тысячи человек. Диспансеризация особенно важна для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, так как заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к развитию других осложнений, отметила Стригункова.
- Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республиканская клиническая инфекционная больница, являющаяся основным ковидным госпиталем в республике, будет отремонтирована в течение ближайшего месяца. Отмечается, что в связи с улучшением эпидемической обстановки и снижением числа пациентов с COVID-19 в регионе функционирует лишь один инфекционный госпиталь. В течение месяца здесь будут полностью отремонтированы боксы и коридоры на третьем этаже, реконструирована иммунологическая лаборатория, а также операционный блок.
- Масочный режим частично ослабили в Томской области. Обязательное ношение масок останется для медиков, пациентов медучреждений и работников сферы обслуживания. Кроме того, в связи с благоприятной эпидситуацией в регионе праздничные мероприятия к 9 Мая также пройдут в очном формате. В Томске пройдут Парад Победы и праздничный салют, а в городах и райцентрах региона будут шествия «Бессмертного полка».
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что жители региона старше 60 лет смогут получить дополнительную выплату после прохождения вакцинации и ревакцинации от коронавируса с 15 апреля по 8 мая. Он отметил, что, по прогнозам экспертов, новая волна пандемии начнется в России в конце весны, и основная масса заболевших придется на пожилых людей.
- Власти Якутии отменили требование о допуске людей по QR-кодам на массовые мероприятия в закрытых помещениях. Отмечается, что при этом на территории республики проведение массовых мероприятий при количестве участников свыше 500 человек допускается при согласовании с главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия). Кроме того, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу.
В ВОЗ сообщили о быстром снижении заболеваемости COVID-19 в Африке
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 502 896 575 человек, 6 193 421 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 573 532). На второй строчке — Индия (43 039 972), на третьей — Бразилия (30 234 024), на четвертой — Франция (27 637 292), на пятой — Великобритания (21 916 961).
Больше всего смертей зафиксировано в США (988 121). За ними следуют Бразилия (662 043), Индия (521 743), Россия (365 285, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 891).
- Американскую мультипликационную студию Blue Sky Studios решили закрыть из-за финансовых трудностей в период пандемии коронавируса. Студия известна по серии мультфильмов «Ледниковый период», а также «Рио», «Титан: После гибели Земли» и «Роботы». На прощание студия выпустила короткометражку о персонаже мультфильмов «Ледниковый период» — белке Скрэт. Она в течение всех частей мультфильма охотилась за желудем. В короткометражке белка все же съела его.
- Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти сообщила, что самое продолжительное сокращение числа новых заразившихся коронавирусом за все время пандемии наблюдается сейчас в Африке. По ее словам, на минувшей неделе было зафиксировано 18 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 29% меньше, чем за предыдущую неделю. Количество смертей за данный временной период сократилось на 37%, до 239 случаев. Такого низкого уровня заражения коронавирусом не отмечалось на континенте с начала пандемии весной 2020 года.
- Власти Азербайджана приняли решение об отмене с 15 апреля требования о предъявлении при въезде на территорию страны документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, отменяется требование о предъявлении такого же документа пассажирами внутренних авиарейсов.
- Республика Кипр отменит с понедельника, 18 апреля, большую часть санитарных протоколов для путешественников, введенных ранее наряду с другими мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Так, в аэропортах больше не будут требовать заполнения формы определения местонахождения пассажира (CyprusFlightPass) для въезда в страну. Более того, упраздняется классификация стран и большинство связанных с поездками протоколов по COVID-19.
- Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития отменил рекомендацию по ношению защитных масок в общественных местах. Уточняется, что рекомендация действует за исключением трех случаев. К ним относится ситуация, когда человек подозревает у себя заражение коронавирусом и из-за этого идет на тест или к врачу. Кроме того, рекомендация надевать маску в общественных местах остается для людей с симптомами дыхательной инфекции, если им необходимо выйти из дома по делам, и тех, кто контактировал с зараженным.
- Первый подтвержденный случай инфицирования новым вариантом XE штамма коронавируса «омикрон» был зафиксирован в Австралии. Как отмечают в австралийском Минздраве, в настоящий момент в стране, где с начала пандемии было выявлено более 5,26 млн зараженных коронавирусом, доминирует штамм «омикрон» — BA.2. Общее число умерших из-за осложнений, вызванных COVID-19, составляет 6 693. Выздоровели после болезни более 4,9 млн инфицированных, еще примерно у 257 тысяч пациентов зафиксирована активная фаза заболевания.
- Американское Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) одобрило к использованию тестов для определения наличия коронавируса через анализ дыхания. Отмечается, что эффективность нового вида теста InspectIR COVID-19 подтверждена в ходе исследования, в котором принимали участие более 2,4 тыс. человек как с симптомами заболевания, так и без них. Удалось выяснить, что тест имеет чувствительность 91%.
- Власти Китая за минувшие сутки выявили 24 268 случаев заражения коронавирусом. Как следует из опубликованного сообщения Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это стало минимальным показателем с 8 апреля. Из этого числа у 3 486 зараженных подтверждены симптомы COVID-19. Среди них 14 человек прибыли из-за рубежа, внутри страны выявлены 3 472 инфицированных. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Шанхае (3 200 человек) и провинции Цзилинь (174).
- Известия сообщают, что из-за самого серьезного локдауна в Китае с начала пандемии COVID-19, мировой экономике может быть нанесен серьезный ущерб. На текущей неделе в стране выявили новый дневной максимум заболеваний коронавирусом: положительные результаты тестов были зафиксированы более чем в 28 тысячах случаев. Сама цифра на 36% выше, чем неделю назад. Одним из наиболее явных последствий роста заболеваемости в Китае стала отрицательная динамика нефтяных цен на мировом рынке.
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