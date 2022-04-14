В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 511 522 человека
В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 511 522 человека, сообщили в региональном Минздраве.
Суточный прирост составил 766 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 123 человека. Повторную вакцинацию прошли 288 845 человек.
По состоянию на понедельник в Татарстане провели 6 002 235 лабораторных исследований на наличие COVID-19.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 140 874 случая COVID-19.
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