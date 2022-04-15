Авторы «Ледникового периода» опубликовали прощальный ролик о белке Скрэт

Студия Blue Sky Studios представила прощальную короткометражку о персонаже мультфильмов «Ледниковый период» — белке Скрэт. Она в течение всех частей мультфильма охотилась за желудем.



В короткометражке белка все же съела его. Скрэт охотилась за ним 20 лет, с 2002 года — выхода первого мультфильма «Ледниковый период».

Blue Sky Studios решили закрыть из-за финансовых трудностей в период пандемии коронавируса. Студия известна по серии мультфильмов «Ледниковый период», а также «Рио», «Титан: После гибели Земли» и «Роботы».

В конце марта компания Disney объявила о полной приостановке проката своих фильмов в кинотеатрах России. Причем ограничение затронет и зарубежные, и российские релизы.

Татьяна Леухина