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Disney с 7 апреля приостанавливает прокат фильмов в кинотеатрах России

19:36, 31.03.2022
Disney с 7 апреля приостанавливает прокат фильмов в кинотеатрах России
Фото: ru.wikipedia.org

Компания Disney 7 апреля полностью приостановит прокат своих фильмов в кинотеатрах России. Причем ограничение затронет и зарубежные, и российские релизы.

Речь идет в том числе о запрете на демонстрацию зарубежного проекта студии «Смерть на Ниле» и российского релиза «Мистер Нокаут», сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Фото: pixabay.com

О приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине компания Disney объявила несколько недель назад. Данная мера затронула релиз и производство новой продукции, лицензирование контента, круизную линию и работу журнала National Geographic.

Диана Жиленкова
Общество

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