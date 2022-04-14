В Казани мужчина с мачете изрубил автомобиль
В Казани мужчина с мачете напал на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Ахмерова, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
По данным ведомства, один гражданин приехал на машине в мясную лавку, где у него произошел конфликт с продавцом. После этого мужчина выбежал на улицу, широким ножом повредил автомобиль: разбил боковое зеркало, крыло и фару.
Пострадавший позвонил в полицию, подозреваемого задержали. Заявление мужчина писать отказался, пишет «Подъем».
Полиция начала проверку. Будет принято процессуальное решение.
В конце марта в Елабуге муж с женой напали друг на друга — нетрезвый глава семьи в ходе бытового конфликта ударил супругу металлической гантелью в нос, а затем сдавил ей предплечье до боли. Дама в ярости схватилась за кухонный нож и ударила мужа в живот.
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