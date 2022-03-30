В Елабуге муж и жена напали друг на друга с гантелей и ножом

Статус обвиняемых в преступлениях друг против друга получили муж и жена из Елабуги. По данным СК, его будут судить за умышленное причинение вреда ее здоровью, ее — за покушение на убийство.



По версии следствия, утром 25 февраля 2022 года нетрезвый глава семьи в ходе бытового конфликта ударил супругу металлической гантелью в нос, а затем сдавил ей предплечье до боли. Дама в ярости схватилась за кухонный нож и ударила мужа в живот. Жизнь ему спасли медики, прибывшие на квартиру нападавших-потерпевших на проспекте Нефтяников. Скорую вызывал сын, вернувшись из школы.

В ходе следствия мужчина признал вину в умышленном причинении легкого вреда здоровью жены, а та не согласилась с обвинением в покушении на убийство, уверяя — убивать мужа не хотела.

Дела супругов направлены в Елабужский горсуд.