Отдел ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району РТ возглавил Ильдар Ахметзянов

Отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана возглавил Ильдар Ахметзянов. До этого с 2018 года он занимал аналогичный пост в Нурлатском районе РТ.

Ахметзянов родился в Нижнекамске. В органах внутренних дел он работает с 2006 года, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района РТ.

Свою карьеру он начал с должности инспектора ДПС. Этот пост он занимал до 2012 года, после чего был назначен командиром взвода отдельной роты ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району.

С 2014 по 2018 год Ахметзянов являлся государственным инспектором безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району. Затем он возглавлял отделения ГИБДД отдела МВД России по Нурлатскому району.



До Ахметзянова пост начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району занимал Рафис Гарифуллин. На сайте ведомства и муниципалитета он до сих пор указан в этой должности.