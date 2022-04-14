Татарстан признан одним из регионов-лидеров по темпам строительства школ и детских садов

Фото: Максим Платонов

Татарстан лидирует по темпам строительства школ и детских садов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В списке регионов-лидеров также Чечня, Пермский край, Белгородская и Рязанская области.

По итогам первого квартала 2022-го в России ввели в эксплуатацию семь школ на 4,4 тысячи мест. До конца года планируется построить еще 284 школы, в которых смогут учиться 204 тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства России.

— Введение этих объектов в эксплуатацию позволит нам существенно сократить численность обучающихся в три смены в школах, а к 1 сентября 2023 года — полностью ликвидировать третью смену, — пояснила Голикова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день строится несколько школ. Новый образовательный объект появится, например, в Зеленодольске, в микрорайоне Мирный. Он рассчитан на 1 224 ученика и 126 человек обслуживающего персонала. Как писало «Реальное время», на строительство этой школы выделят свыше 998,7 миллиона рублей.



Татьяна Демина