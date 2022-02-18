Выручка всех компаний в Иннополисе в 2021 году составила около 40 млрд рублей

Иннополис — флагман экономического роста Верхнеуслонского района, заявил сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.



В Иннополисе работают около 500 компаний, создавшие более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.

В бюджет Верхнеуслонского района в 2021 году поступило 230 миллионов рублей налогов. Из них 58% внес Иннополис. Более половины ВТП района также сформировано за счет компаний, расположенных в Иннополисе.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что в Иннополисе начнут подготавливать территорию под строительство нового Центра обработки данных (ЦОД). АО «Атомдата-Иннополис», которое входит в периметр «Росатома», заказало соответствующий комплекс работ за 26,5 миллиона рублей.

Маргарита Головатенко