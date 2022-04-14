В рамках программы «ФОТ 3.0» на поддержку бизнеса в России направят 1 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку бизнеса в рамках программы «ФОТ 3.0» направят еще 1 млрд рублей. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства.

По его словам, данная программа позволяет российским компаниям получать льготные займы под 3% с отсрочкой на выплату кредита и процентов по нему. На данный момент «ФОТ 3.0» воспользовались более 30 тысяч предпринимателей, отметил председатель правительства.

— Сейчас особенно важно, чтобы предприниматели продолжали свою деятельность. Могли и дальше выплачивать сотрудникам зарплату, — подчеркнул Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что правительство России определило примерные параметры расходов на поддержку экономики в 7—8 трлн рублей без повышения нагрузки для инфляции. Он также отметил, что для поддержки других групп предприятий нужно предложить иные меры, в том числе снижение налоговой нагрузки.

Максим Кокунин